L’esercito israeliano diffonde il video di Sinwar poco prima di essere ucciso: il capo di Hamas scaglia un oggetto contro il drone (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha diffuso ieri sera un video, realizzato grazie ad un drone, che riprende il capo di Hamas, Yahya Sinwar, nei suoi ultimi istanti prima di essere ucciso. Nelle immagini si vede un uomo ferito che lancia un oggetto contro il drone. Seduto su una poltrona di un salotto sventrato al primo piano di un edificio parzialmente distrutto, l’uomo ha il volto nascosto da un tessuto che potrebbe essere una kefiah e ha in mano un oggetto somigliante a un bastone che scaglia sul drone. L'articolo L’esercito israeliano diffonde il video di Sinwar poco prima di essere ucciso: il capo di Hamas scaglia un oggetto contro il drone proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - L’esercito israeliano diffonde il video di Sinwar poco prima di essere ucciso: il capo di Hamas scaglia un oggetto contro il drone Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ha diffuso ieri sera un, realizzato grazie ad un, che riprende ildi, Yahya, nei suoi ultimi istantidi. Nelle immagini si vede un uomo ferito che lancia unil. Seduto su una poltrona di un salotto sventrato al primo piano di un edificio parzialmente distrutto, l’uomo ha il volto nascosto da un tessuto che potrebbeuna kefiah e ha in mano unsomigliante a un bastone chesul. L'articoloildidi: ildiunilproviene da Il Fatto Quotidiano.

