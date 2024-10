Le nascite senza dolore. Il traguardo dei vent’anni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era il 18 ottobre 2004, e cioè 20 anni fa esatti, quanto la partoanalgesia, ovvero partorire senza dolore, venne introdotta al San Donato in un percorso istituzionale che la rendeva gratuita. Il servizio era partito negli anni ‘80 a pagamento, svolto da un piccolo numero di anestesisti. "La partoanalgesia è una tecnica anestesiologica per il controllo del dolore da parto, efficace e sicura sia per la madre che per il feto – spiega Raffaella Pavani, direttrice area dipartimentale terapie intensive zona Est e responsabile anestesia e rianimazione -. La tecnica si basa sul posizionamento di un catetere a livello dello spazio peridurale della colonna vertebrale lombare, attraverso il quale vengono somministrati analgesici in bassissime dosi fino alla conclusione del parto. Lanazione.it - Le nascite senza dolore. Il traguardo dei vent’anni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era il 18 ottobre 2004, e cioè 20 anni fa esatti, quanto la partoanalgesia, ovvero partorire, venne introdotta al San Donato in un percorso istituzionale che la rendeva gratuita. Il servizio era partito negli anni ‘80 a pagamento, svolto da un piccolo numero di anestesisti. "La partoanalgesia è una tecnica anestesiologica per il controllo delda parto, efficace e sicura sia per la madre che per il feto – spiega Raffaella Pavani, direttrice area dipartimentale terapie intensive zona Est e responsabile anestesia e rianimazione -. La tecnica si basa sul posizionamento di un catetere a livello dello spazio peridurale della colonna vertebrale lombare, attraverso il quale vengono somministrati analgesici in bassissime dosi fino alla conclusione del parto.

