Ladri senza scrupoli: le strappano con la forza la collana in ricordo del marito (Di venerdì 18 ottobre 2024) Furto con strappo a Montichiari ai danni di un'anziana signora: la donna, intenta ad effettuare la pulizia del marciapiede appena fuori casa, è stata avvicinata e derubata da uno sconosciuto, che le ha letteralmente strappato dal collo il collier d'oro che la stessa indossava, in ricordo del Bresciatoday.it - Ladri senza scrupoli: le strappano con la forza la collana in ricordo del marito Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Furto con strappo a Montichiari ai danni di un'anziana signora: la donna, intenta ad effettuare la pulizia del marciapiede appena fuori casa, è stata avvicinata e derubata da uno sconosciuto, che le ha letteralmente strappato dal collo il collier d'oro che la stessa indossava, indel

