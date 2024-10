La tomba di Maradona sarà al centro di Buenos Aires, per questioni di marketing e turismo (Süddeutsche) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Diego Armando Maradona finirà, presto o tardi lì: in una “scatola di vetro rettangolare dietro un recinto di costruzione, al “Parque Lineal del Bajo”, centro di Buenos Aires. “Attraversata la strada e su per una collina sei già di fronte alla Casa Rosada, la residenza ufficiale del presidente. Se invece si cammina poche centinaia di metri nella direzione opposta, si arriva a Puerto Madero, uno dei quartieri più esclusivi”. Ecco, la tomba definitiva del Pibe è lì “su una sorta di piramide accessibile al centro del parco”: il “Memoriale M10“. La Süddeutsche Zeitung è andata a “visitarla” in anteprima. Non si sa quando Maradona sarà sepolto lì: “prossime settimane, mesi, anni”. Ilnapolista.it - La tomba di Maradona sarà al centro di Buenos Aires, per questioni di marketing e turismo (Süddeutsche) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Diego Armandofinirà, presto o tardi lì: in una “scatola di vetro rettangolare dietro un recinto di costruzione, al “Parque Lineal del Bajo”,di. “Attraversata la strada e su per una collina sei già di fronte alla Casa Rosada, la residenza ufficiale del presidente. Se invece si cammina poche centinaia di metri nella direzione opposta, si arriva a Puerto Madero, uno dei quartieri più esclusivi”. Ecco, ladefinitiva del Pibe è lì “su una sorta di piramide accessibile aldel parco”: il “Memoriale M10“. LaZeitung è andata a “visitarla” in anteprima. Non si sa quandosepolto lì: “prossime settimane, mesi, anni”.

