La Serie A riparte con il doppio esonero: indizio inequivocabile (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il campionato di Serie A torna dopo la pausa per le Nazionali: doppio possibile esonero, l’indizio è inequivocabile Rieccola la Serie A. Torna il campionato e lo fa con il botto: sabato sera toccherà scendere in campo a Juventus e Lazio nel primo big match dell’ottava giornata. Una giornata che domenica sera vedrà un altro scontro al vertice, quello tra la Roma e l’Inter. Pallone Serie A (LaPresse) – Calciomercato.itIl turno sarà però aperto dalla sfida tra Como e Parma, mentre alle 18 toccherà a Bologna-Genoa. Calendario ricco con la posta in palio che inizia ad alzarsi e gli allenatori che devono fare punti per tenersi stretta la panchina. Calciomercato.it - La Serie A riparte con il doppio esonero: indizio inequivocabile Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il campionato diA torna dopo la pausa per le Nazionali:possibile, l’Rieccola laA. Torna il campionato e lo fa con il botto: sabato sera toccherà scendere in campo a Juventus e Lazio nel primo big match dell’ottava giornata. Una giornata che domenica sera vedrà un altro scontro al vertice, quello tra la Roma e l’Inter. PalloneA (LaPresse) – Calciomercato.itIl turno sarà però aperto dalla sfida tra Como e Parma, mentre alle 18 toccherà a Bologna-Genoa. Calendario ricco con la posta in palio che inizia ad alzarsi e gli allenatori che devono fare punti per tenersi stretta la panchina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Balotelli torna in serie A con il doppio colpo - affare da capogiro - Occhio perché sulle tracce di Balotelli c’è anche il Torino, che deve sostituire l’infortunato Duvan Zapata. Lo stop sarà lungo, e allora i rossoblu sono corsi ai ripari cercando di intervenire sul mercato in maniera tempestiva. itL’ultima vittoria dei rossoblu risale al 24 agosto contro il Monza, dopo la quale i liguri hanno portato a casa un solo pareggio contro la Roma, e poi tutte sconfitte. (Tvplay.it)

Roberto Chevalier torna dietro le quinte : doppio impegno tra “Megalopolis” di Coppola e la nuova serie thriller “Ultima notte a Tremor” - Chevalier ha curato i dialoghi e diretto il doppiaggio, portando sul […]. Roberto Chevalier torna protagonista, con la sua consueta maestria, per curare i dialoghi e la direzione del doppiaggio di due grandi produzioni che, senza dubbio, faranno parlare di sé. Partiamo da Megalopolis, l’attesissimo film di Francis Ford Coppola, che vede come protagonista Adam Driver. (Sbircialanotizia.it)

Padeltown - una giornata storica : la squadra maschile è promossa in serie B. E il doppio misto vince la Coppa Italia Tpra - Giornata storia per il Padeltown di Forlì. . . La squadra maschile del centro padel forlivese di via Lunga è infatti stata promossa in serie B nazionale dopo una lunga cavalcata durata mesi. La formazione forlivese, domenica 6 ottobre, battendo il Padel Latina si è infatti assicurata per il prossimo. (Forlitoday.it)