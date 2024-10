La pericolosa buca in strada che a Monza spaventa chi guida: "Ho rischiato di spaccare la ruota" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Proprio lungo la linea dove i veicoli si fermano per dare precedenza campeggia una grande buca. Al centro della carreggiata, in un tratto che i mezzi non riescono a evitare perchè devono transitarvi e fermarsi prima di poter procedere oltre. La segnalazione arriva da viale Cesare Battisti, a Monzatoday.it - La pericolosa buca in strada che a Monza spaventa chi guida: "Ho rischiato di spaccare la ruota" Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Proprio lungo la linea dove i veicoli si fermano per dare precedenza campeggia una grande. Al centro della carreggiata, in un tratto che i mezzi non riescono a evitare perchè devono transitarvi e fermarsi prima di poter procedere oltre. La segnalazione arriva da viale Cesare Battisti, a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una buca pericolosa davanti all'ingresso di un condominio di via Di Martino - Ho avvertito il Comune ben due volte ma mi hanno letteralmente ignorata, quinsi faccio questa segnalazione a voi augurandomi di risolvere al più presto. Questa grande buca si trova all'entrata di un portone condominiale situato in via Girolamo Di Martino 11 è molto pericolosa e finirà che non... (Palermotoday.it)

Buca pericolosa in viale dei Pini a Francavilla al Mare [FOTO] - Buca pericolosa in viale dei Pini a Francavilla al Mare, una strada privata, di fronte civico 37, per una rottura di un tubo d'acqua. "LAca interviene, rompe l'asfalto fatto privatamente dai residenti e dopo un anno non provvede a ripristinare facendo diventate sempre più profonda la buca -... (Chietitoday.it)