La loggia dei vini: un viaggio nell'arte contemporanea e nella storia a Villa Borghese (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo spazio storico di Villa Borghese riapre al pubblico dopo un atteso restauro, unendo passato e presente attraverso l'arte contemporanea. La loggia dei vini, costruita tra il 1609 e il 1618 per volontà del cardinale Scipione Borghese, riprende vita grazie a un progetto che mira a valorizzare sia la sua architettura unica che il dialogo con artisti contemporanei. La loggia dei vini: storia e ristrutturazione La loggia dei vini ha un'importanza storica notevole all'interno del complesso di Villa Borghese. Questa struttura a pianta ovale è decorata con affreschi e dettagli architettonici che riflettono lo stile barocco dell'epoca. Originariamente, la loggia veniva utilizzata per eventi sociali e festeggiamenti, creando un legame tra il cardinale collezionista e il suo patrimonio artistico.

