La drag queen Il Caso X intervistata dal podcast Egoriferiti

Una drag queen sì, ma quasi conservatrice. E che fa discorsi quasi di destra. Di quelle che vuole tutelare le radici di un'arte che è anche una scelta di vita. È tutto uno stupore sentire parlare Alex Incognito, in arte "Il Caso X", ovvero la drag queen che fa i discorsi che non ti aspetti

La “cultura delle drag queen” - . Ma cosa è DragTivism? Ve lo riportiamo per come lo spiega il sito del progetto Erasmus: DragTivism vuole essere un’opportunità per i coetanei di diversi paesi di esplorare l’espressione di genere come forma d’arte, ma anche come forma di attivismo che consente di sfidare lo spettro di genere, ma anche altre situazioni ingiuste affrontate dal divario di genere e dai numerosi soffitti di ... (Butac.it)

Ciao Maschio : svelata la drag queen che prenderà il posto delle Karma B - it. Un contenitore che ha sempre vantato la presenza arcobaleno di una drag queen usata per sdrammatizzare il tono dell’intervista con battute o curiosità. “Onestamente noi viviamo la tv in maniera molto semplice, se c’è qualcosa di carino da fare lo facciamo, altrimenti facciamo teatro, musica e video sui social per esprimerci. (Biccy.it)

Da PitCrew a concorrente : Megui Yeillow è ora una queen di Drag Race España - Il cast delle queens è invece composto da 12 regine, ovvero: Angelita la Perversa, Chloe Vittu, Dita Dubois, Kelly Passa!?, La Niña Delantro, Le Cocó, Mariana Stars, Megui Yeillow, Miss Khristo, Porca Theclubkid, Shani LaSanta and Vampirashian. Megui Yeillow è stata annunciata come concorrente ufficiale della quarta stagione ma, nonostante conosca bene il meccanismo e il cast fisso, non avrà ... (Biccy.it)