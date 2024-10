Investimenti per le scuole . Due milioni di interventi negli asili e nei nidi della città (Di venerdì 18 ottobre 2024) A San Giovanni Investimenti in corso sui plessi scolastici. Nel corso del sopralluogo effettuato lunedì scorso, il sindaco Vadi ha visitato il cantiere del nuovo nido di Ponte alle Forche, un edificio scolastico che punta ad essere accogliente, sicuro ed energeticamente efficiente e ospiterà fino a 50 bambini. I lavori sono ripresi e, nelle prossime settimane, dopo il getto delle fondazioni, si procederà con il montaggio della struttura in legno. L’investimento, in questo caso, ammonta a 1.195.000 euro. Il nuovo padiglione dell’edificio avrà una superficie di circa 400 metri quadri con più di 1000 metri quadri di spazi esterni e sarà collocato nell’area adiacente alla scuola con accesso diretto sia da via Ponte alle Forche che dalla retrostante via. Potrà ospitare circa 50 bambini e verrà realizzato seguendo i moderni criteri di sostenibilità e risparmio energetico. Lanazione.it - Investimenti per le scuole . Due milioni di interventi negli asili e nei nidi della città Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A San Giovanniin corso sui plessi scolastici. Nel corso del sopralluogo effettuato lunedì scorso, il sindaco Vadi ha visitato il cantiere del nuovo nido di Ponte alle Forche, un edificio scolastico che punta ad essere accogliente, sicuro ed energeticamente efficiente e ospiterà fino a 50 bambini. I lavori sono ripresi e, nelle prossime settimane, dopo il getto delle fondazioni, si procederà con il montaggiostruttura in legno. L’investimento, in questo caso, ammonta a 1.195.000 euro. Il nuovo padiglione dell’edificio avrà una superficie di circa 400 metri quadri con più di 1000 metri quadri di spazi esterni e sarà collocato nell’area adiacente alla scuola con accesso diretto sia da via Ponte alle Forche che dalla retrostante via. Potrà ospitare circa 50 bambini e verrà realizzato seguendo i moderni criteri di sostenibilità e risparmio energetico.

