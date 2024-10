Gaeta.it - Il Pardiso delle Signore: Maria torna, con chi ha tradito Matteo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La celebre soap opera italiana, Il Paradiso, continua a tenere incollati milioni di telespettatori con le sue trame avvincenti. La nona stagione promette di riservare nuove, intriganti sorprese, conPuglisi al centrovicende. La giovane stilista, già protagonista di diverse peripezie amorose, potrebbere a Milano con un segreto capace di sconvolgere la sua relazione conPortelli. Nelle puntate precedenti,aveva scelto di trasferirsi a Parigi per lavorare nel mondo della moda, lasciando in sospeso la sua storia d’amore con il contabile. Durante il soggiorno parigino,l’aveva raggiunta per chiederle di sposarlo, un gesto che sembrava consolidare il loro legame.