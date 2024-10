Il Moro torna a Venezia per la Veleziana (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo aver partecipato con ottimi risultati alla Barcolana a Trieste - ottavo su oltre 1750 barche e terzi di classe - il Moro di Venezia torna in laguna domenica 20 ottobre per partecipare alle due regate che segnano da anni l’autunno Veneziano. In qualità di ambassador del Salone Nautico, sarà Veneziatoday.it - Il Moro torna a Venezia per la Veleziana Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo aver partecipato con ottimi risultati alla Barcolana a Trieste - ottavo su oltre 1750 barche e terzi di classe - ildiin laguna domenica 20 ottobre per partecipare alle due regate che segnano da anni l’autunnono. In qualità di ambassador del Salone Nautico, sarà

Il Moro di Venezia torna a regatare in laguna : doppio impegno per il leggendario veliero - Grazie alla presenza di equipaggi storici e alla partecipazione di un pubblico affezionato, l’eco di queste regate raggiunge anche i turisti. Quest’anno a bordo parteciperà un team di otto velisti storici, alcuni dei quali avevano già partecipato a quella memorabile edizione. La Venice Hospitality Challenge, d’altra parte, coinvolge hotel e ristoranti di Venezia che sponsorizzano diverse ... (Gaeta.it)

