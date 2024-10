Il Ministro del Lavoro Marina Calderone a Taranto per parlare di Whistleblowing e normativa 231 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl Ministro del Lavoro, Marina Calderone, sarà a Taranto per partecipare al convegno “Whistleblowing e normativa 231 nel settore pubblico e privato” che si terrà, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di lunedì 21 ottobre. L’evento, organizzato dal Cup (Comitato Unitario Professioni) Taranto e Confindustria Taranto, rappresenterà un importante momento di confronto e approfondimento sul D.Lgs 231/2001, normativa in continua evoluzione, non solo per via di interventi diretti sul decreto, ma anche a causa dell’interazione di questa disciplina con altre norme collegate. Tarantinitime.it - Il Ministro del Lavoro Marina Calderone a Taranto per parlare di Whistleblowing e normativa 231 Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIldel, sarà aper partecipare al convegno “231 nel settore pubblico e privato” che si terrà, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di lunedì 21 ottobre. L’evento, organizzato dal Cup (Comitato Unitario Professioni)e Confindustria, rappresenterà un importante momento di confronto e approfondimento sul D.Lgs 231/2001,in continua evoluzione, non solo per via di interventi diretti sul decreto, ma anche a causa dell’interazione di questa disciplina con altre norme collegate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buchmesse - è il giorno dell’Italia : inaugurazione con il ministro Giuli. Mazza : “Fiero del lavoro svolto” - 000 visitatori specializzati per oltre 9. Museo multimediale della lingua italiana’, lo spazio del museo virtuale che valorizza patrimonio immateriale della storia della lingua italiana. Con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in rappresentanza del Governo italiano sono intervenuti tre oratori letterari: Stefano Zecchi, Susanna Tamaro e Carlo Rovelli. (Secoloditalia.it)

Lavoro. Paolo Capone - Leader UGL : "Favorevoli a Patto per il Paese proposto dal Ministro Calderone” - “Il richiamo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone ad un grande patto per il Paese appare condivisibile. Le sfide che il mondo del lavoro ha di fronte, a partire dalle transizioni energetica e digitale, impongono di riaprire il tavolo di confronto e della concerta . (Ilgiornaleditalia.it)

Festival Nazionale dell'Economia Civile - Bellucci (Viceministro lavoro e welfare) : «Su non autosufficienza una riforma epocale» - In queste attività come Assimoco siamo e saremo vicini soprattutto a tutte quelle imprese che operano nel perimetro dell'economia civile». Per anni siamo stati abituati ad un trasferimento economico diretto verso il basso, ma che lasciava un po' troppo poco a tutti, soprattutto ai più fragili. La Viceministro Bellucci ha dichiarato: «Vogliamo cambiare il paradigma delle politiche sociali, non ... (Liberoquotidiano.it)