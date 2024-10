Ilgiorno.it - Il castello è protagonista. Alla scoperta del maniero grazie alla realtà virtuale

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) In attesa di un restauro, le bellezze deldi Melegnano si sveleranno ai visitatori attraverso la, il metaverso, un docu-film e degli effetti tridimensionali. In questo modo si potrà capire come le sale delche ancora necessitano di un recupero si mostreranno al pubblico, una volta eseguiti gli interventi di riqualificazione. Presentato ieri in, il progetto Straordinari restauri: percorsi digitali – Scenari futuri nella città del passato è nato dai suggerimenti degli studenti di architettura del Politecnico di Milano che,ad un accordo col Comune, sono ormai di casa nell’antico fortino di Melegnano, diventato per loro un contesto di studio e sperimentazione. Il programma sarà realizzato da qui a un anno, con l’obiettivo di valorizzare l’edificio e aumentarne il numero di visitatori.