Il bicchiere di Leo le forbici di Salvini i quadri di Ronzulli Queste le avete viste?

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La settimana fotografica del ministro dei Trasporti Matteosi è aperta con l’inaugurazione di una nuova parte della metropolitana di Milano, assieme al sindaco della città Beppe Sala, e si chiude invece con le foto dei parlamentari leghisti riuniti a Palermo in solidarietà al ministro imputato nel processo Open Arms. Nel mezzo, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, in apertura della conferenza stampa post Cdm in cui con Giorgetti si presentava il testo della legge di Bilancio, nel tentativo di bere ha rotto un, regalando un’espressione di stupore e aprendo alle battute di Giorgetti. Poi la senatrice Liciaha trovato il tempo di fare una capatina al Moma di New York nel corso di un viaggio di lavoro, e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato alla prima del film su Berlinguer nel corso dell’apertura della mostra del Cinema di Roma.