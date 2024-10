I Gispi Tigers al debutto. È sfida con il Montelupo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si riparte dal terzo posto dello scorso torneo, con una nuova guida tecnica. E con un confronto che, almeno in gare ufficiali, manca da qualche anno. Anche i Gispi Tigers sono pronti a debuttare in campionato, con il turno preliminare della Serie C 2024/25 che per i rugbisti pratesi inizierà dopodomani alle 14:30 in trasferta contro l’Unione Rugby Montelupo. I montelupini padroni di casa vorranno riscattarsi dalla sconfitta subita da Pistoia (prossimo avversario dei Tigers, il 27 ottobre prossimo) che attualmente guida il girone 3 perché ha già esordito lo scorso weekend. Gli uomini di Lorenzo Vannini hanno invece osservato subito il turno di riposo previsto per tutte le contendenti e mireranno ad aggiudicarsi tutti e cinque i punti in palio. L’ultimo confronto nel torneo risale a quanto pare al 2017 e i Tigers, allora allenati da Federico Tempestini, si imposero per 36-12. Lanazione.it - I Gispi Tigers al debutto. È sfida con il Montelupo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si riparte dal terzo posto dello scorso torneo, con una nuova guida tecnica. E con un confronto che, almeno in gare ufficiali, manca da qualche anno. Anche isono pronti a debuttare in campionato, con il turno preliminare della Serie C 2024/25 che per i rugbisti pratesi inizierà dopodomani alle 14:30 in trasferta contro l’Unione Rugby. I montelupini padroni di casa vorranno riscattarsi dalla sconfitta subita da Pistoia (prossimo avversario dei, il 27 ottobre prossimo) che attualmente guida il girone 3 perché ha già esordito lo scorso weekend. Gli uomini di Lorenzo Vannini hanno invece osservato subito il turno di riposo previsto per tutte le contendenti e mireranno ad aggiudicarsi tutti e cinque i punti in palio. L’ultimo confronto nel torneo risale a quanto pare al 2017 e i, allora allenati da Federico Tempestini, si imposero per 36-12.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gispi, in calendario due tornei doc - Il Gispi Tigers, guidati dal nuovo tecnico Lorenzo Vannini, esordiranno in Serie C il 20 ottobre contro l’Unione Rugby Montelupo. Le formazioni giovanili riprendono gli allenamenti, con due tornei in ... (lanazione.it)

Rugby Pistoia all’esordio ’Prima’ con Montelupo - Girone 3, insieme a Gispi Tigers ed Unione Rugby Montelupo. Con il debutto fissato per domenica prossima alle 15:30 fra le mura amiche proprio contro i montelupini. Sono gli avversari che gli Orsi del ... (msn.com)

Cavalieri Union: Under 16 in corsa per l’Elite, primo obiettivo stagionale centrato per l’Under 18 - PRATO/SESTO FIORENTINO - Il primo traguardo stagionale della squadra Under 18 è stato raggiunto. Grazie alla vittoria nel barrage con il Rugby Frascati i ... (piananotizie.it)