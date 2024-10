Ilfattoquotidiano.it - I giornalisti di Askanews in sciopero: “L’azienda chiede altri tagli”. Il governo: “L’editore rispetti il contratto con Chigi”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Idell’agenziasono inper 24 ore dalle 7 di sabato mattina per protesta contro l’ulterioreo del costo del lavoro chevorrebbe imporre. La vicenda non è passata inosservata a Palazzo, che anche con– come con le altre grandi agenzie di stampa – ha undi fornitura di servizi all’amministrazione. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha fatto sapere di aver “chiesto elementi di approfondimento alper verificare la congruità degli interventi annunciati con le norme stringenti varate con la riforma che istituisce l’elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale”. E assicura che vigilerà “sul rispetto dei parametri richiesti dalle norme in assenza dei quali verrebbero a mancare i presupposti del” con