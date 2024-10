.com - Helfie AI nomina i leader del settore sanitario Antonin de Fougerolles e Cheryl Buxton come membri del Consiglio di amministrazione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–AI, una piattaforma mobile globale dedicata alla salute, hato due nuovidel suodi(Tony) de, con un dottorato di ricerca, scienziato di fama internazionale, ricoprirà la carica di presidente non esecutivo, mentre, dirigente globale del, sarà un membro indipendente non esecutivo deldiAI è un’innovativa piattaforma mobile alimentata dall’intelligenza artificiale che consente a chiunque abbia uno smartphone di verificare ovunque si trovi una serie di condizioni di salute in modo rapido e accurato. Queste nomine preannunciano una fase cruciale nella missione diAI di rivoluzionare l’accesso e la partecipazione all’assistenza sanitaria globale.