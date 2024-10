Hair look: ecco le acconciature da provare (Di venerdì 18 ottobre 2024) ecco i tagli capelli di tendenza per l'autunno 2024. Capelli, i tagli di tendenza per l’autunno 2024 su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Hair look: ecco le acconciature da provare Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)i tagli capelli di tendenza per l'autunno 2024. Capelli, i tagli di tendenza per l’autunno 2024 su Donne Magazine.

Tagli capelli : le tendenze cult dai saloni approvate dalle star - Il bob vanilla firmato Italian Style Framesi – Courtesy Press Office Punta sulla frangia e su un biondo vanilla, ad esempio, il bob proposto dalla tendenza Quiet di Italian Style Framesi, mentre per Wella James Hair Fashion Club è più morbido e un po’ rétro. Lo porta morbido e un po’ lungo, ad esempio, Selena Gomez, mentre è più grafico quello di Lily Collins. (Amica.it)

5 buoni motivi per amare il taglio di capelli di Pedro Pascal e il suo ciuffo anni '90 - Prima di tutto: è facile da gestire. Questo è quello che è successo, dunque: Pedro Pascal lo ha elevato a hairstyle di stile semplice e accessibile allo stesso tempo spostando però l'attenzione sull'allure easy chic piuttosto che sul mood “wild”. Quindi, questa sua nuova scelta estetica - ciuffo che strizza l'occhio agli anni Novanta abbinato a un capello corto easy to do - non poteva che ... (Gqitalia.it)

Cinque buoni motivi per amare il taglio di capelli di Pedro Pascal e il ciuffo anni Novanta - Quel look che oscillava tra eleganza disinvolta e lunghezze trasandate, in grado di esprimere un atteggiamento molto rilassato nei confronti della vita, ha fatto la storia e ogni decade successiva si riserva l'opportunità di darne una nuova interpretazione. Jeff VespaNello stesso anno (2016) eccolo sul tappeto rosso per la seconda stagione di Narcos con un hair style completamente rivoluzionato: ... (Gqitalia.it)