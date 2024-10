Gruppo Danieli: 572 milioni di euro per la sostenibilità energetica e sviluppo impiantistico (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Gruppo Danieli, un leader nel settore della produzione dell’acciaio, ha annunciato un importante piano di investimenti volto a incrementare l’efficienza energetica dei propri impianti e a promuovere la sostenibilità ambientale. Con un investimento di 572 milioni di euro previsto nel corso dei prossimi cinque anni, l’azienda si prepara a implementare una serie di progetti innovativi, tra cui spicca il Digital Green Plant, che segna un passo significativo verso un’economia più circolare. La vicepresidente Camilla Benedetti ha condiviso i dettagli di queste iniziative mentre presentava i dati di bilancio del Gruppo. Investimenti significativi per l’efficienza energetica Il programma di investimenti del Gruppo Danieli si concentra su progetti di efficientamento energetico progettati per ridurre l’impatto ambientale dell’industria dell’acciaio. Gaeta.it - Gruppo Danieli: 572 milioni di euro per la sostenibilità energetica e sviluppo impiantistico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, un leader nel settore della produzione dell’acciaio, ha annunciato un importante piano di investimenti volto a incrementare l’efficienzadei propri impianti e a promuovere laambientale. Con un investimento di 572diprevisto nel corso dei prossimi cinque anni, l’azienda si prepara a implementare una serie di progetti innovativi, tra cui spicca il Digital Green Plant, che segna un passo significativo verso un’economia più circolare. La vicepresidente Camilla Benedetti ha condiviso i dettagli di queste iniziative mentre presentava i dati di bilancio del. Investimenti significativi per l’efficienzaIl programma di investimenti delsi concentra su progetti di efficientamento energetico progettati per ridurre l’impatto ambientale dell’industria dell’acciaio.

Il Tar dà ragione al gruppo Danieli - la Regione Friuli-Venezia Giulia dovrà dare i nomi dei firmatari della petizione contro una acciaieria - La libertà di pensiero e di critica in una democrazia non può essere compromessa, così come i dati personali dei firmatari”. Inoltre hanno affermato che la pubblicità dell’elenco è coerente con la natura delle petizioni che hanno come scopo quello di influenzare il processo decisionale pubblico con richieste e proposte che nascono dai soggetti che le sostengono. (Ilfattoquotidiano.it)

Tar Fvg accoglie il ricorso gruppo Danieli contro Regione - Lo si apprende dall'avvocato Carlo Monai, legale dei Comitati "No acciaieria" promotori della petizione. 974 firmatari di una petizione presentata il 25 luglio 2023 al Consiglio regionale. Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato dal gruppo Danieli contro la Regione Fvg che si era rifiutata di consentire all'azienda di accedere alle liste dei 21. (Quotidiano.net)