Frana a Cerveteri: situazione critica sulla strada di Ceri, il Sindaco chiede interventi urgenti

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importanteha colpito il costone tufaceo di, creando gravi disagi alla viabilità di. IlElena Gubetti ha annunciato che laè monitorata quotidianamente in collaborazione con la Direzione Lavori Pubblici della Regione Lazio. Il traffico è attualmente interdetto e le autorità stanno adottando misure di sicurezza per garantire l’incolumità dei cittadini. L’incontro con la Direzione dei Lavori Pubblici Nella giornata di ieri, ilGubetti ha avuto un incontro decisivo con la Direzione dei Lavori Pubblici e Infrastrutture della Regione Lazio. Questo colloquio si è reso necessario in seguito agli ampi danni causati dallache, dal 3 ottobre, ha bloccato il trattole dial traffico pedonale e veicolare.