FOTO – Milan, niente dedica e rottura totale con Alice Campello: Alvaro Morata cambia esultanza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milan, dopo aver interrotto la relazione con l’ormai ex moglie Alice Campello, Alvaro Morata ha deciso di cambiare esultanza. La FOTO Alvaro Morata rompe in maniera definitiva il rapporto con la sua ormai ex moglie Alice Campello. L’attaccante Della Spagna, infatti, ha cambiato esultanza. Da adesso in poi, quindi, il centravanti ex Atletico Madrid – ogni qualvolta che realizzerà un goal – non farà più la solita dedica alla Campello, con le mani a formare una A rovesciata. Dopo aver siglato la rete del 2-0 nella gara contro la Serbia, Alvaro non ha fatto nessun cuore, ma si è indicato solo la testa. Morata, infatti, si è portato un dito sulla tempia e ha poi anche chiuso gli occhi. Dopo i segnali che erano arrivati nelle scorse settimane, quindi, adesso non ci sono più davvero dubbi e non c’è spazio per la Campello nella vita del capitano delle Furie Rosse. Dailymilan.it - FOTO – Milan, niente dedica e rottura totale con Alice Campello: Alvaro Morata cambia esultanza Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), dopo aver interrotto la relazione con l’ormai ex moglieha deciso di cambiare esultanza. Larompe in maniera definitiva il rapporto con la sua ormai ex moglie. L’attaccante Della Spagna, infatti, ha cambiato esultanza. Da adesso in poi, quindi, il centravanti ex Atletico Madrid – ogni qualvolta che realizzerà un goal – non farà più la solitaalla, con le mani a formare una A rovesciata. Dopo aver siglato la rete del 2-0 nella gara contro la Serbia,non ha fatto nessun cuore, ma si è indicato solo la testa., infatti, si è portato un dito sulla tempia e ha poi anche chiuso gli occhi. Dopo i segnali che erano arrivati nelle scorse settimane, quindi, adesso non ci sono più davvero dubbi e non c’è spazio per lanella vita del capitano delle Furie Rosse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Per 9 anni lei gli ha impedito di pranzare con i genitori. E lui non la vuole in Italia” : la rivelazione di Alexia Rivas su Alvaro Morata e Alice Campello - Ma i due comunicheranno la loro separazione solo due mesi più tardi, dopo settimane in cui entrambi si sono mostrati felici e uniti, come se nulla fosse successo. Per quanto riguarda i sentimenti tra di loro, dopo la dolorosa separazione avvenuta in estate, ci sarebbe una distanza molto difficile da colmare. (Ilfattoquotidiano.it)

Alice Campello - la cameretta della figlia nella nuova casa di Milano : letto a forma di orsetto e colori pastello - Sui social ha mostrato come ha arredato le camere dei figli, soprattutto quella della bambina, e l'immensa stanza dei giochi costruita nella sua nuova casa da single. Continua a leggere . Alice Campello si è trasferita a Milano con i suoi quattro figli, affinché Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella possano stare vicini al padre, Alvaro Morata. (Fanpage.it)

SOCIAL – Alice Campello copia Cristiano Ronaldo : ecco il messaggio che chiude la storia con Alvaro Morata. Il post - Parole forti e chiare che sono state interpretate come la volontà della modella di mettere una pietra sopra al passato, per cercare di concentrarsi e vivere al meglio il presente. L’ex moglie di Alvaro Morata Alice Campello ha usato un frase di Cristiano Ronaldo per chiudere la storia con l’attaccante spagnolo. (Dailymilan.it)