Fondazione Turismo verso le nomine dei vertici | presidente e consiglieri

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Montecatini Terme, 18 ottobre 2024 – Il Comune porta avanti a grandi passi la procedura per rendere operativa la, dopo l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto, votati nella penultima seduta del consiglio. Scade il 28 ottobre, alle 12, il termine per la presentazione per la manifestazione di interesse per la nomina dele dei due, espressione dell’ente, e del sindaco revisore unico della nuova Destination Management Organization. L’amministrazione, prima di decidere, vuole valutare il maggior numero possibile di figure professionali presenti sul mercato. Per quanto riguarda ildellae i duela valutazione è aperta ai soggetti titolari di un diploma di laurea triennale o magistrale o specialistica o di una laurea quadriennale conseguita nel vecchio ordinamento.