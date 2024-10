Estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 18 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuova Estrazione di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto oggi venerdì 18 ottobre 2024. La sestina vincente vale un montepremi di 19 milioni di euro. Segui la diretta su questa pagina a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti e le quote del concorso. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre a Riva del Garda, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni. Ilgiorno.it - Estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovadi, SuperEnae 10e182024. La sestina vincente vale un montepremi di 19 milioni di euro. Segui la diretta su questa pagina a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti e le quote del concorso. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15a Riva del Garda, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Estrazione Superenalotto 17 ottobre 2024 : vincite e quote - itSUPERENALOTTO Punti 6: Numero vincite , Quote Punti 5+: Numero vincite , Quote Punti 5: Numero vincite , Quote Punti 4: Numero vincite , Quote Punti 3: Numero vincite , Quote Punti 2: Numero vincite , Quote SUPERSTAR Punti 6SB: Numero vincite , Quote Punti 5+SB: Numero vincite, Quote Punti 5SS: Numero vincite , Quote Punti 4SS: Numero vincite , Quote Punti 3SS: Numero vincite , Quote Punti 2SS: ... (Ilveggente.it)

Estrazione del Lotto di giovedì 17 ottobre 2024 : la ruota di Napoli - Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di giovedì 17 ottobre 2024: 24 - 88 - 56 - 7 - 86 I numeri estratti su tutte le ruote In aggiornamento. . (Napolitoday.it)

Simbolotto - estrazione di oggi 17 ottobre 2024 | Lotto - Estrazione Simbolotto di oggi, 17 ottobre 2024 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). gov. gov. Ad esempio, tenendo conto di una giocata al Lotto da un euro, si recupera questa somma con due numeri ... (Tpi.it)