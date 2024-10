Gaeta.it - Erika Rombaldoni premiata al festival di Fano per “Arianna”, un debutto nel cortometraggio

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, talentuosa danzatrice, coreografa e regista originaria di Cagli, si prepara a ricevere un importante riconoscimento per il suo film ““. Questo evento si colloca all’interno della 37/a edizione deldel Cinema di, che avrà luogo il 26 ottobre. L’opera segna ildinel mondo del, unendo danza, recitazione e installazione artistica. La colonna sonora è a cura di Alessandro Petrolati, altro rappresentante di spicco della scena culturale marchigiana. Ildel cinema di: un palcoscenico per le eccellenze marchigiane Ildel Cinema dirappresenta un’importante vetrina per il cinema d’autore marchigiano, dove ogni anno vengono premiate opere di grande valore artistico e culturale.