Empoli-Napoli vista da Dario Marcolin (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ha parlato soprattutto del Napoli Dario Marcolin a Radio Marte. Di seguito le dichiarazioni che il commentatore Dazn ed ex calciatore ha rilasciato nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Nella partita in casa dell’Empoli, in chiave Napoli, McTominay potrebbe fare la differenza. L’ex Manchester United oggi mi suscita più curiosità di tutti e mostra grande decisione sotto porta. Perché fa il centrocampista e l’attaccante. Ha grande fisicità dentro l’area di testa: queste tre componenti possono sorprendere. Nell’Empoli, Colombo è il giocatore più estroso: un difensore non sa mai cosa aspettarsi da lui, perché può fare scarico come concludere, e questa sua dote di non dare letture agli avversari può rappresentare sicuramente un’insidia”. L’Empoli che aspetta il Napoli “L’Empoli è una squadra che ha gamba, è giovane, ha entusiasmo e non ha ancora preso gol in casa. Terzotemponapoli.com - Empoli-Napoli vista da Dario Marcolin Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ha parlato soprattutto dela Radio Marte. Di seguito le dichiarazioni che il commentatore Dazn ed ex calciatore ha rilasciato nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Nella partita in casa dell’, in chiave, McTominay potrebbe fare la differenza. L’ex Manchester United oggi mi suscita più curiosità di tutti e mostra grande decisione sotto porta. Perché fa il centrocampista e l’attaccante. Ha grande fisicità dentro l’area di testa: queste tre componenti possono sorprendere. Nell’, Colombo è il giocatore più estroso: un difensore non sa mai cosa aspettarsi da lui, perché può fare scarico come concludere, e questa sua dote di non dare letture agli avversari può rappresentare sicuramente un’insidia”. L’che aspetta il“L’è una squadra che ha gamba, è giovane, ha entusiasmo e non ha ancora preso gol in casa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli incontra Tbilisi per il calendario Di Meo 2025 - Così come in entrambe le città è forte la passione per la musica: il canto polifonico georgiano è il primo caso di «patrimonio immateriale dell’umanità ” Unesco ea Napoli il San Carlo è il più antico teatro lirico del mondo ancora attivo. it. Poi, sicuramente i loro abitanti abitano il culto dell’amore, dell’ospitalità , la passione per il calcio e l’arte dei lievitati. (Ildenaro.it)

Ordine : “Il Napoli ha avuto un calendario molto semplice - se si esclude la Juve. Lukaku? Non mi ha sorpreso” - Radio Punto Zero – Ordine: “Il Napoli ha avuto un calendario molto semplice, se si esclude la Juve. Lukaku? Non mi ha sorpreso” Franco Ordine, … L'articolo Ordine: “Il Napoli ha avuto un calendario molto semplice, se si esclude la Juve. Lukaku? Non mi ha sorpreso” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Anticipi e posticipi - il calendario del Napoli nel mese di dicembre : date e orari dei match - La Lega Serie A ha comunicato date e orari delle giornate di campionato comprese tra la quattordicesima e la diciottesima e la programmazione degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Questo il calendario del Napoli nel mese di dicembre: 14a giornata  Torino - Napoli  Domenica. (Napolitoday.it)