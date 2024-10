Ciclismo su pista: titoli per Emma Finucane, Harrie Lavreysen e Sebastian Mora Vedri ai Mondiali di Ballerup (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non solo l’esaltante vittoria di Jonathan Milan nella serata dei Mondiali di Ciclismo su pista in terra danese a Ballerup: sono andate in scena, oltre all’omnium al femminile, anche altre tre finali. L’ultima gara di giornata è stato lo sprint al femminile che ha visto Emma Finucane confermare il trionfo del 2023 battendo nettamente la neerlandese Hetty van de Wouw. Terza posizione per la giapponese Sato. Dovevano riscattarsi dalla delusione della sprint ed ecco che i neerlandesi volano nel chilometro da fermo: mostruoso Harrie Lavreysen che trova l’oro con il tempo di 57.321 battendo il connazionale Jeffrey Hoogland, mentre in terza piazza il britannico Joseph Truman. Colpaccio del veterano Sebastian Mora Vedri nella corsa a punti: l’iberico riesce a beffare il padrone di casa Niklas Larsen di una lunghezza (70 a 69). Bronzo che va al neerlandese Philip Heijnen. Oasport.it - Ciclismo su pista: titoli per Emma Finucane, Harrie Lavreysen e Sebastian Mora Vedri ai Mondiali di Ballerup Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non solo l’esaltante vittoria di Jonathan Milan nella serata deidisuin terra danese a: sono andate in scena, oltre all’omnium al femminile, anche altre tre finali. L’ultima gara di giornata è stato lo sprint al femminile che ha vistoconfermare il trionfo del 2023 battendo nettamente la neerlandese Hetty van de Wouw. Terza posizione per la giapponese Sato. Dovevano riscattarsi dalla delusione della sprint ed ecco che i neerlandesi volano nel chilometro da fermo: mostruosoche trova l’oro con il tempo di 57.321 battendo il connazionale Jeffrey Hoogland, mentre in terza piazza il britannico Joseph Truman. Colpaccio del veteranonella corsa a punti: l’iberico riesce a beffare il padrone di casa Niklas Larsen di una lunghezza (70 a 69). Bronzo che va al neerlandese Philip Heijnen.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Jonathan Milan devastante! Conquista l’oro e riporta il record del mondo in Italia! - 46: Nella terza giornata si assegnano altri cinque titoli e la squadra italiana punta ad uscire da queste sessioni con qualche medaglia al collo. 46: Eliminata Gedraityte 19. 39: Fuori Gauchos 19. 03: Al via la prima manche della finale per l’oro tra Finucane e van der Wouw 21. 24: Letizia Paternoster torna in pista per l’elimination race. (Oasport.it)

Ciclismo - Mondiali pista : Jonathan Milan oro nell’inseguimento - Jonathan Milan ha vinto l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali di Ciclismo su pista. Milan, al primo titolo mondiale, ha battuto il britannico Josh Charlton, che nel pomeriggio in qualificazione aveva stabilito il primato. Bronzo al britannico Dan Bigham. Il friulano si è imposto in finale con il tempo di 3’59?153, nuovo record del mondo. (Lapresse.it)

Ciclismo - mondiali su pista : Jonatan Milan ha vinto la medaglia d’oro (facendo un nuovo record mondiale) – Il video - twitter. L’argento è andato al 21enne britannico Josh Charlton. Jonathan Milan ha vinto la medaglia d’oro nella finale dell’Inseguimento individuale ai Mondiali su pista di Ballerup (in Danimarca), stabilendo anche il record del mondo in 3’59?153. . Jonathan #Milan da Bujaaaa! Campione del mondo dell'inseguimento individuale con nuovo record del mondo!Orgoglio friulano. (Open.online)