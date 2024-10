Celeste Palmieri uccisa a San Severo da Mario Furio, braccialetto elettronico non ha funzionato: il retroscena (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'omicidio di Celeste Palmieri, avvenuto a San Severo, si poteva evitare? Mario Furio indossava un braccialetto, ma non si è attivato Notizie.virgilio.it - Celeste Palmieri uccisa a San Severo da Mario Furio, braccialetto elettronico non ha funzionato: il retroscena Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'omicidio di, avvenuto a San, si poteva evitare?indossava un, ma non si è attivato

Celeste Palmieri uccisa dal marito : «Si stavano separando - lui la perseguitava». Non si era voluta trasferire con i figli in un luogo più sicuro - Femminicidio nel Foggiano. Mario Furio ? agente penitenziario 59enne ? venerdì mattina 18 ottobre ha sparato alla moglie Celeste Palmieri, 56 anni, nel parcheggio di... (Leggo.it)

San Severo - spara all’ex moglie Celeste Palmieri e poi si suicida : tragedia nel parcheggio di un supermercato - . La donna aveva già denunciato l’ex marito. Era una donna buona, solare. Celeste ha segnalato che il medesimo apparecchio non aveva suonato ma che, tuttavia, aveva fatto in tempo ad accorgersi dell’ex marito all’interno del supermercato. Sono cresciuto nella sua famiglia di origine perché ho frequentato le scuole medie con uno dei suoi tre fratelli. (Metropolitanmagazine.it)

Celeste Palmieri - uccisa dal marito da cui si stava separando : “Una morte annunciata - lui la perseguitava” - La 56enne ferita a morte nel parcheggio di un supermercato a San Severo, nel Foggiano, era andata a fare la spesa per preparare il pranzo ai figli con addosso il braccialetto elettronico per tutelarla dall’avvicinamento dell’uomo, già denunciato in passato. “Era dolce e solare... (Bari.repubblica.it)