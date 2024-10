Buoni pasto usati per sapone e dentifricio, Meta licenzia 24 dipendenti. Ex dipendente: “Situazione surreale” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gruppo statunitense Meta (Facebook, Instagram e Whatsapp) ha licenziato 24 dipendenti della sede di Los Angeles per aver utilizzato i Buoni pasto per acquistare articoli per l’igiene e la casa. A riportare l’accaduto è il sito Today. I dipendenti del gruppo che lavorano nelle sedi più grandi usufruiscono di mense gratuite, ma, nelle sedi più piccole, ai lavoratori vengono dati dei voucher giornalieri da 20 dollari per la colazione, 25 dollari per il pranzo e 25 per la cena. I Buoni sono però vincolati all’utilizzo esclusivo nei giorni in cui si è al lavoro e unicamente per comprare e/o ordinare cibo tramite app di delivery. Ilfattoquotidiano.it - Buoni pasto usati per sapone e dentifricio, Meta licenzia 24 dipendenti. Ex dipendente: “Situazione surreale” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gruppo statunitense(Facebook, Instagram e Whatsapp) hato 24della sede di Los Angeles per aver utilizzato iper acquistare articoli per l’igiene e la casa. A riportare l’accaduto è il sito Today. Idel gruppo che lavorano nelle sedi più grandi usufruiscono di mense gratuite, ma, nelle sedi più piccole, ai lavoratori vengono dati dei voucher giornalieri da 20 dollari per la colazione, 25 dollari per il pranzo e 25 per la cena. Isono però vincolati all’utilizzo esclusivo nei giorni in cui si è al lavoro e unicamente per comprare e/o ordinare cibo tramite app di delivery.

