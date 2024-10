Basket: Virtus Bologna-Tortona big match della quarta giornata di Serie A. Milano a Scafati, Trieste per continuare a sognare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tanti i temi della quarta giornata di Serie A 2024-2025 che si sta per aprire con i due anticipi del sabato. Tra i problemi di Milano, i sogni di Trieste, i dilemmi di Varese e quant’altro, andiamo a scoprire tutto quello che vedremo, o potremmo vedere, sui parquet tricolori: NAPOLI Basket-VANOLI CREMONA (Sabato 19 ottobre, ore 19:30) Le novità più sostanziali sono quelle che arrivano dal lato partenopeo. La società ha infatti deciso di escludere dal roster Jordan Hall, per il quale il termine “impalpabile” assurge perfino a complimento. Inevitabile il ricorso al mercato. Si tratta della partita che inevitabilmente sbloccherà una delle due squadre, dato che si trovano a quota zero in classifica con tutte le ovvie conseguenze del caso. OPENJOBMETIS VARESE-TRAPANI SHARK (Sabato 19 ottobre, ore 20:30) Giorno difficile per sbloccarsi in casa Openjobmetis. Oasport.it - Basket: Virtus Bologna-Tortona big match della quarta giornata di Serie A. Milano a Scafati, Trieste per continuare a sognare Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tanti i temidiA 2024-2025 che si sta per aprire con i due anticipi del sabato. Tra i problemi di, i sogni di, i dilemmi di Varese e quant’altro, andiamo a scoprire tutto quello che vedremo, o potremmo vedere, sui parquet tricolori: NAPOLI-VANOLI CREMONA (Sabato 19 ottobre, ore 19:30) Le novità più sostanziali sono quelle che arrivano dal lato partenopeo. La società ha infatti deciso di escludere dal roster Jordan Hall, per il quale il termine “impalpabile” assurge perfino a complimento. Inevitabile il ricorso al mercato. Si trattapartita che inevitabilmente sbloccherà una delle due squadre, dato che si trovano a quota zero in classifica con tutte le ovvie conseguenze del caso. OPENJOBMETIS VARESE-TRAPANI SHARK (Sabato 19 ottobre, ore 20:30) Giorno difficile per sbloccarsi in casa Openjobmetis.

Volley - profumo di Champions nel derby milanese che infiamma la quarta giornata di Superlega. Trento ospita Modena - All’appello mancano anche i centrali Mosca e Averill ma non si fanno drammi come non se ne fanno anche in casa Allianz. Derby col profumo d’Europa ma anche con l’odore non proprio inebriante dei bassifondi della classifica, quello in programma domenica nell’ambito della quarta giornata di Superlega di volley maschile. (Oasport.it)

Quarta giornata Basket Eurolega 2024/25 : Milano si butta via - Zalgiris vince e ringrazia - . Nel secondo quarto, l’Olimpia accelera ancora con Mirotic e Shields che portano la squadra all’intervallo lungo avanti di 18 punti. Tutti quanti”. Per la squadra di Messina è il terzo ko continentale, il secondo consecutivo, in quattro partite. Nei dieci minuti finali i lituani alzano il ritmo e canestro dopo canestro arrivano sino al meno tre ad un minuto e mezzo dal termine. (Sport.periodicodaily.com)

Alla quarta giornata è già alta tensione - Domenica andremo ad incontrare una squadra neopromossa (Csi Delfino Fano) che vanta ottimi giovani che arrivano dal loro grande e prestigioso settore giovanile ottenendo nelle prime giornate grandi risultati (7 punti). Tre anche quelle che non hanno mai perso: l’Avis Montecalvo, il San Costanzo e l’Atletico Mondolfo. (Ilrestodelcarlino.it)