Annunciato Cronos: The New Dawn

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Durante l’Xbox Partner Showcase uno dei titoli che ha subito incuriosito tutti i videogiocatori è sicuramente stato: The New. I toni horror, uniti all’ambientazione post-apocalittica, del trailer hanno stuzzicato il palato dei giocatori che, da molto tempo, attendevano un gioco survival horror nello spazio dopo Dead Space. Per Bloober Team si tratta della loro prima IP originale, il cui annuncio giunge a pochissimi giorni di distanza dall’uscita di Silent Hill 2 Remake che proprio gli sviluppatori polacchi hanno realizzato. Il trailer alterna due linee temporali, nella prima vediamo una partita a scacchi tra una donna e una persona in tuta, mentre nella seconda vediamo come la persona con la tuta sta combattendo contro una creatura che pare ricordare uno zombie.