Altro incendio al liceo Gullace Parrucci | Gravissimo e spregevole

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È andata nuovamente in fiamme la sede succursale delTeresa, in via Deportati del Quadraro, in zona Don Bosco (Roma). Il primoera stato segnalato nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17, quando il rogo era divampato all'interno di un magazzino della struttura rendendo l'edificio, occupato da tre giorni, inagibile. In questo caso, secondo si quanto apprende, sarebbe andata a fuoco una cattedra. L'si sarebbe poi propagato e l'edificio sarebbe stato dichiarato, in parte, inagibile. Al momento non è escluso l'di natura dolosa.