Gaeta.it - Allerta meteo Arpal: prolungamento fino alle 18 su gran parte della Regione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le condizionirologiche instabili hanno portato l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure a estendere l’gialla per temporali, valevole18 nelle aree. Questa situazione di instabilità, aggravata dal passaggio di un sistema frontale nel corsonotte, ha determinato il rilascio di nuovi avvisi per possibili rovesci e temporali di intensità variabile, con particolari attenzioni dedicate a specifiche zone. Dettagli dell’e zone interessate L’gialla si concentra sudel territorio, escluse alcune aree specifiche che presentano una minore criticità. In particolare, i versanti padani di Levante vedranno la chiusura dell’già14, mentre idi bacini del Ponente termineranno la loro vigilanza16.