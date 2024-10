Albania, nel deserto i lavori sono in corso. La metà del centro ancora non esiste (Di venerdì 18 ottobre 2024) È una distesa di terra color sabbia la metà del cpr nella struttura di Gjader, il complesso di edifici che ospita il penitenziario italiano in Albania, ancora tutto in costruzione. Albania, nel deserto i lavori sono in corso. La metà del centro ancora non esiste il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Albania, nel deserto i lavori sono in corso. La metà del centro ancora non esiste Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È una distesa di terra color sabbia ladel cpr nella struttura di Gjader, il complesso di edifici che ospita il penitenziario italiano intutto in costruzione., nelin. Ladelnonil manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centri in Albania - pronti meno della metà dei posti : “Su procedure di sicurezza personale formato solo ieri” - I centri per migranti in Albania sono tutt'altro che pronti ad accogliere i primi ospiti. it uno dei lavoratori albanesi. . "Solo oggi ci hanno fatto fare il training per la sicurezza nella struttura di Gjader”, ha raccontato a Fanpage. A rischio c'è naturalmente l'incolumità dei migranti che saranno trattenuti nei centri. (Fanpage.it)

Centri in Albania - pronti meno della metà dei posti : “Su procedure di sicurezza personale formato solo ieri” - "Solo oggi ci hanno fatto fare il training per la sicurezza nella struttura di Gjader”, ha raccontato a Fanpage. A rischio c'è naturalmente l'incolumità dei migranti che saranno trattenuti nei centri. it uno dei lavoratori albanesi. I centri per migranti in Albania sono tutt'altro che pronti ad accogliere i primi ospiti. (Fanpage.it)