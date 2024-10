WTA Osaka 2024, risultati 17 ottobre: approda ai quarti Diane Parry. Costretta al ritiro Elise Mertens (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si disputano gli ultimi quattro ottavi di finale dei Japan Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250: sul cemento outdoor di Osaka, in Giappone, si allinea ai quarti di finale il tabellone di singolare femminile, ormai privo di azzurre ancora in corsa. La qualificata romena Ana Bogdan elimina la ceca Marie Bouzková, accreditata della quarta testa di serie, sconfitta col punteggio di 6-0 7-6 (5), mentre la numero 7 del seeding, la transalpina Diane Parry, regola la belga Greet Minnen con lo score di 6-4 6-2. La qualificata australiana Kimberly Birrell approfitta del ritiro, giunto nel corso del terzo set, della belga Elise Mertens, numero 3 del tabellone, sul punteggio di 3-6 7-5 4-1 per l’oceanica, infine la wild card di casa, la nipponica Sara Saito, piega l’armena Elina Avanesyan, testa di serie numero 5, per 7-6 (2) 6-4. Oasport.it - WTA Osaka 2024, risultati 17 ottobre: approda ai quarti Diane Parry. Costretta al ritiro Elise Mertens Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si disputano gli ultimi quattro ottavi di finale dei Japan Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250: sul cemento outdoor di, in Giappone, si allinea aidi finale il tabellone di singolare femminile, ormai privo di azzurre ancora in corsa. La qualificata romena Ana Bogdan elimina la ceca Marie Bouzková, accreditata della quarta testa di serie, sconfitta col punteggio di 6-0 7-6 (5), mentre la numero 7 del seeding, la transalpina, regola la belga Greet Minnen con lo score di 6-4 6-2. La qualificata australiana Kimberly Birrell approfitta del, giunto nel corso del terzo set, della belga, numero 3 del tabellone, sul punteggio di 3-6 7-5 4-1 per l’oceanica, infine la wild card di casa, la nipponica Sara Saito, piega l’armena Elina Avanesyan, testa di serie numero 5, per 7-6 (2) 6-4.

