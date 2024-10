Gaeta.it - Wizz Air offre tariffe agevolate per passeggeri Aeroitalia su tratte da e per la Romania

(Di giovedì 17 ottobre 2024) A seguito della recente sospensione delle rotte diverso laAir ha lanciato una promozione per facilitare i viaggiatori interessati. Lespeciali sono disponibili per diverse rotte tra Italia e, rendendo più accessibili i voli per coloro che hanno visto i propri piani di viaggio stravolti. Le nuovelow cost sono valide per viaggi compresi tra il 4 e il 30 novembre 2024,ndo un'alternativa conveniente e flessibile. Dettagli dellee disponibilitÃAir ha introdottopromozionali per i, cercando di attrarre quelli colpiti dalla cancellazione dei voli. I prezzi delle nuovesono competitivi: Roma Fiumicino a Bacau è offerto a partire da 24,99 euro, mentre Bacau-Bergamo Orio al Serio è disponibile a 14,99 euro.