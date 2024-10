Watchmen Parte II: il trailer e la copertina dell’epica conclusione dell’adattamento animato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Watchmen Parte II: il trailer e la copertina dell’epica conclusione dell’adattamento animato Il primo trailer di Watchmen Parte II è stato diffuso (tramite IGN) insieme alla copertina Blu-ray 4K e Blu-ray prima del suo debutto su quelle piattaforme rispettivamente USA il 26 novembre e il 3 dicembre. La seconda metà (qui il trailer della prima) di questo adattamento animato dell’iconica graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons vede i suoi “supereroi fuorilegge alle prese con le loro vite private mentre corrono contro il tempo per risolvere un mistero sempre più profondo collegato a un’imminente guerra nucleare tra Stati Uniti e Russia”. Brandon Vietti ha prodotto e diretto Watchmen Chapter II da un adattamento di J. Michael Straczynski. Jim Krieg e Cindy Rago sono i produttori e Gibbons è il produttore consulente. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)II: ile laIl primodiII è stato diffuso (tramite IGN) insieme allaBlu-ray 4K e Blu-ray prima del suo debutto su quelle piattaforme rispettivamente USA il 26 novembre e il 3 dicembre. La seconda metà (qui ildella prima) di questo adattamentodell’iconica graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons vede i suoi “supereroi fuorilegge alle prese con le loro vite private mentre corrono contro il tempo per risolvere un mistero sempre più profondo collegato a un’imminente guerra nucleare tra Stati Uniti e Russia”. Brandon Vietti ha prodotto e direttoChapter II da un adattamento di J. Michael Straczynski. Jim Krieg e Cindy Rago sono i produttori e Gibbons è il produttore consulente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Agatha All Along – Trailer Parte 2 Metà Stagione - Diretto da Gandja Monteiro da una sceneggiatura scritta da Jason Rostovsky, il prossimo sesto episodio inizierà lo streaming mercoledì 16 ottobre. Marvel Studios ha finalmente rilasciato il trailer di metà stagione di Agatha All Along per l’ultima serie MCU di Disney+, con nuovi filmati dai restanti quattro episodi. (Mistermovie.it)

Da una parte capolavoro maturo anche senza le scene presenti nel trailer - dall'altra spazzatura poiché senza - A compensare, si direbbe, ma va a sapere se lo ha messo in cantiere dopo avere visto il montaggio finale del film, Gaga ha lanciato Harlequin (disco estensione del personaggio Lee che poi diventerà Harley Quinn). E un record di recensioni mixed (cioè «buono, ma»). Avete avuto invece quello che vi meritate: la verità che a nessuno importa della gente onesta, importa solo di essere intrattenuti». (Iodonna.it)

Simone Biles è in difficoltà alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel trailer della Parte 2 della docuserie Netflix - Netflix ha condiviso il trailer della Parte 2 della sua docuserie Simone Biles Rising: Verso le Olimpiadi, in arrivo il 25 ottobre in streaming. La docuserie segue la campionessa mentre …. Nel video si vede la ginnasta arrivare a Parigi per provare a conquistare nuove medaglie e lasciarsi alle spalle i ricordi di quanto accaduto nel 2021 a Tokyo. (Movieplayer.it)