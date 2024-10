Vasco Brondi il 2 dicembre all’Alcatraz di Milano per festeggiare i dieci anni di “Costellazioni” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 2024, caratterizzato dall’uscita del nuovo disco di inediti “UN SEGNO DI VITA”, si chiuderà per Vasco Brondi con un grande concerto il 2 dicembre all’Alcatraz di Milano, per festeggiare i dieci anni di “Costellazioni”, l’album pubblicato nel marzo del 2014, tra i più amati della sua discografia, che per la prima volta aprì a Vasco Brondi le porte dei grandi spazi live e ampliò notevolmente la sua popolarità anche al di fuori di quell’ambito “indie” in cui il progetto LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA era nato e cresciuto. “Costellazioni” è un disco che, rispetto ai precedenti del progetto Le Luci della Centrale Elettrica, riflette una visione più ampia e filosofica del mondo attraverso l’esplorazione di nuovi suoni ma mantenendo intatte la poesia e l’introspezione che hanno da sempre caratterizzano lo stile di Vasco Brondi. Lopinionista.it - Vasco Brondi il 2 dicembre all’Alcatraz di Milano per festeggiare i dieci anni di “Costellazioni” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 2024, caratterizzato dall’uscita del nuovo disco di inediti “UN SEGNO DI VITA”, si chiuderà percon un grande concerto il 2di, perdi “”, l’album pubblicato nel marzo del 2014, tra i più amati della sua discografia, che per la prima volta aprì ale porte dei grandi spazi live e ampliò notevolmente la sua popolarità anche al di fuori di quell’ambito “indie” in cui il progetto LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA era nato e cresciuto. “” è un disco che, rispetto ai precedenti del progetto Le Luci della Centrale Elettrica, riflette una visione più ampia e filosofica del mondo attraverso l’esplorazione di nuovi suoni ma mantenendo intatte la poesia e l’introspezione che hanno da sempre caratterizzano lo stile di

Vasco Brondi incontra Ariete per “Meccanismi” - Jung dice che la più grande allucinazione del genere umano è credere nella separatezza tra gli esseri umani, la protagonista di questa canzone non ci crede. Per l’occasione Vasco Brondi ha anche scritto e interpretato un brano inedito, “Ascoltare gli alberi”, inserito nei titoli di coda del film. In Meccanismi ci sono i cartelli pubblicitari, gli alberi monumentali. (Lopinionista.it)

Fuori oggi 23 agosto MECCANISMI di VASCO BRONDI con ARIETE - Si tratta del nuovo singolo estratto dall’album “Un segno di vita”. https://spettacolo. E’ un brano che fotografa l’attitudine di chi aziona i meccanismi del cuore – le leve che tutto fanno sopportare – senza timore di mostrare l’intensità della sua voglia di vivere. Cosa rappresenta l’album? Questo disco rappresenta per il cantautore l’inizio di un nuovo percorso rispetto a ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

Vasco Brondi pubblica il nuovo singolo Meccanismi feat Ariete - Lavorare insieme in studio è stato molto stimolante e la ricchezza di questo nostro incontro è che al di là della nostra appartenenza a generazioni diverse riteniamo entrambi fondamentale portare avanti la voce del cantautorato, mettendoci sempre i sentimenti e la faccia» afferma Ariete a proposito di questa collaborazione inedita. (Spettacolo.eu)