Tudor: “Vlahovic fortissimo, può fare 30 gol. Sul mercato occhio a Baturina”|Primapagina (Di giovedì 17 ottobre 2024) 2024-10-17 08:05:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Tudor: “Vlahovic fortissimo, può fare 30 gol. Sul mercato occhio a Baturina”Primapagina Calciomercato.com Home Tudor: “Vlahovic fortissimo, può fare 30 gol. Sul mercato occhio a Baturina” Getty Images Igor Tudor è un doppio ex di Juventus-Lazio, in calendario sabato sera allo Stadium di Torino. L’allenatore croato ha dichiarato in un’intervista a Tuttosport: “Sicuro che la guardo. Io mi aspetto una bella partita con due squadre allenate da due tecnici nuovi, partiti bene con energia e idee nuove. C’è positività intorno a loro. Justcalcio.com - Tudor: “Vlahovic fortissimo, può fare 30 gol. Sul mercato occhio a Baturina”|Primapagina Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) 2024-10-17 08:05:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com:: “, può30 gol. Sula Baturina”Primapagina Calcio.com Home: “, può30 gol. Sula Baturina” Getty Images Igorè un doppio ex di Juventus-Lazio, in calendario sabato sera allo Stadium di Torino. L’allenatore croato ha dichiarato in un’intervista a Tuttosport: “Sicuro che la guardo. Io mi aspetto una bella partita con due squadre allenate da due tecnici nuovi, partiti bene con energia e idee nuove. C’è positività intorno a loro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tudor : "Vlahovic fortissimo - può fare 30 gol. Sul mercato occhio a Baturina" - Igor Tudor è un doppio ex di Juventus-Lazio, in calendario sabato sera allo Stadium di Torino. L`allenatore croato ha dichiarato in un`intervista... (Calciomercato.com)

Bucchioni : “Chiesa al Napoli con Conte tornerebbe fortissimo. Affare d’oro per ADL” - Enzo Bucchioni consiglia il Napoli su Chiesa: ‘A 20 milioni è un’occasione. Il Napoli senza coppe può fare tutti i discorsi con estrema serenità!” Per rimanere aggiornati sugli sviluppi di questa potenziale trattativa e su tutte le news di calciomercato del Napoli, continuate a seguire napolipiu. com. (Napolipiu.com)