Torna il Pallone d'Oro della Serie C: 20 candidati del Padova, al via i voti dei tifosi (Di giovedì 17 ottobre 2024) La prima fase della corsa al Pallone d'Oro di Serie C si è conclusa, e ora è il momento di mettere la palla tra i piedidei tifosi! Dopo una lunga selezione da parte di ben 92 giornalisti sportivi provenienti da 84 testate locali e regionali, 1.200 giocatori sono pronti a sfidarsi in quella che

Pallone d'Oro Serie C : ecco i più votati e gli eliminati per la Casertana - La prima fase della votazione per l’assegnazione del Pallone d’Oro di Serie C si è conclusa: attraverso un sondaggio che ha riguardato i calciatori delle 60 squadre, la stampa ha stilato una lista di 20 nomi per ogni club (2. . . . Un premio per il miglior calciatore della categoria, si entra nel vivo. (Casertanews.it)

Pallone d’Oro Serie C : i più votati e gli eliminati per l’Avellino - . Avellino, i nomi dei più votati e degli eliminati Eliminati Ruolo Selezionati Ruolo Mattia Guarnieri Portiere Antony Iannarilli Portiere Michele Rigione Difensore centrale Leonardo Marson Portiere Thiago Cionek Difensore centrale Patrick Enrici Difensore centrale Ramzi Aya Difensore centrale Tommaso Cancellotti Difensore centrale Damiano ... (Anteprima24.it)