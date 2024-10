The loop milano, domenica le aziende corrono a city life. anche per solidarietà (Di giovedì 17 ottobre 2024) milano - Un evento unico in Italia, capace di raccontare e mettere in campo i valori, collaborazione-fiducia-connessione, che dovrebbero essere alla base di ogni squadra sportiva e di ogni team aziendale che si possa reputare funzionale e vincente. Questa domenica, 20 ottobre, ritorna Milanotoday.it - The loop milano, domenica le aziende corrono a city life. anche per solidarietà Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)- Un evento unico in Italia, capace di raccontare e mettere in campo i valori, collaborazione-fiducia-connessione, che dovrebbero essere alla base di ogni squadra sportiva e di ogni team aziendale che si possa reputare funzionale e vincente. Questa, 20 ottobre, ritorna

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tananai in incognito - canta in metro a Milano e ‘spoilera’ il nuovo album : passeggeri increduli - Non è, infatti, la prima volta che Tananai va in giro per la città a cantare i suoi brani, sorprendendo tutti. . I passeggeri, senza parole, hanno ripreso l’artista con lo smartphone e hanno condiviso i video su tutte le piattaforme, diventando virali in pochissime ore. Tananai ha, poi, continuato a cantare alcuni brani del nuovo album. (Dailyshowmagazine.com)

Tananai in incognito - canta in metro a Milano e ‘spoilera’ il nuovo album : passeggeri increduli - Il cantante si è esibito in giro per la città per promuovere 'Calmocobra', il nuovo album in uscita Tananai lo ha fatto di nuovo. Non è, infatti, la prima […]. Il giovane cantautore, munito di cassa in spalla e microfono alla mano, è andato in giro per Milano a promuovere il suo nuovo disco 'Calmocobra'. (Sbircialanotizia.it)

Lo sfogo di Giulia Salemi sulla sicurezza a Milano : «Da donna ho paura ogni giorno a uscire da sola - sono stufa» – Il video - A dare un’ulteriore spallata all’immagine di Milano come città sicura, ci sono gli appelli sui social di tanti influencer e personaggi famosi che di tanto in tanto condividono la loro brutta avventura. Ma pensiamo ad aumentare l’Area C e le strisce pedonali. . Sono proprio stufa, non è possibile avere paura. (Open.online)