Tajani, 'dopo Sinwar mi auguro ci sia la tregua a Gaza' (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Pare che il capo militare di Hamas" Sinwar "sia stato ucciso e credo che da questo punto di vista Israele possa aver compiuto la sua azione di autodifesa contro i terroristi di Hamas. Mi auguro che la scomparsa del leader di Hamas possa portare a un cessate il fuoco a Gaza". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa alla Farnesina. "Lo dirò ai vertici israeliani lunedì chiedendo che si arrivi a un cessate fuoco a Gaza e in Libano", ha aggiunto il ministro, ribadendo che "è inaccettabile che vengano attaccate le basi Unifil". Quotidiano.net - Tajani, 'dopo Sinwar mi auguro ci sia la tregua a Gaza' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Pare che il capo militare di Hamas""sia stato ucciso e credo che da questo punto di vista Israele possa aver compiuto la sua azione di autodifesa contro i terroristi di Hamas. Miche la scomparsa del leader di Hamas possa portare a un cessate il fuoco a". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioin conferenza stampa alla Farnesina. "Lo dirò ai vertici israeliani lunedì chiedendo che si arrivi a un cessate fuoco ae in Libano", ha aggiunto il ministro, ribadendo che "è inaccettabile che vengano attaccate le basi Unifil".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tajani, 'dopo Sinwar mi auguro ci sia la tregua a Gaza' - "Pare che il capo militare di Hamas" Sinwar "sia stato ucciso e credo che da questo punto di vista Israele possa aver compiuto la sua azione di autodifesa contro i terroristi di Hamas. Mi auguro che l ... (quotidiano.net)

Tajani: mi auguro che la scomparsa di Sinwar porti al cessate il fuoco - Roma, 17 ott. (askanews) – “Pare che il capo militare di Hamas sia stato ucciso e credo che da questo punto di vista Israele possa aver compiuto la sua azione di autodifesa contro i terroristi di Hama ... (askanews.it)

Benjamin Netanyahu: "Abbiamo diritto rispondere a Iran e lo faremo" - Idf, colpito centro comando di Hamas in ex scuola Usa, da Israele nessuna garanzia su impianti nucleari Iran. L'Fbi lancia allarme: "Allerta per 7 ottobre, rischio estremismi violenti" ... (rainews.it)