Stellantis, operai in presidio davanti alla sede di Mirafiori: “Chi sta dietro quelle finestre ai piani alti ci ascolti”. 60mila famiglie a rischio (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Se anche Tavares andasse in cassa integrazione capirebbe cosa stiamo provando ora”. Enzo è uno degli operai delle carrozzerie di Mirafiori in cassa integrazione fino al 4 novembre. Questa mattina è sceso in piazza davanti alla storica palazzina di corso Agnelli per un’assemblea pubblica alla vigilia dello sciopero generale di domani a Roma. “Siamo obbligati a fare l’assemblea sotto la pioggia perché le carrozzerie di Mirafiori non stanno lavorando da settimane e non lavoreranno per altre settimane” racconta al megafono Gianni Mannori, responsabile Mirafiori per la Fiom Cgil. Non ci sono solo i lavoratori di Stellantis, ma anche quelli dell’indotto. “Siamo in grande sofferenza perché siamo i primi della catena dell’indotto – racconta Domenico Ciano, rsu della Lear di Grugliasco – se non si producono auto, non si producono componenti e noi rimaniamo a casa”. Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, operai in presidio davanti alla sede di Mirafiori: “Chi sta dietro quelle finestre ai piani alti ci ascolti”. 60mila famiglie a rischio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Se anche Tavares andasse in cassa integrazione capirebbe cosa stiamo provando ora”. Enzo è uno deglidelle carrozzerie diin cassa integrazione fino al 4 novembre. Questa mattina è sceso in piazzastorica palazzina di corso Agnelli per un’assemblea pubblicavigilia dello sciopero generale di domani a Roma. “Siamo obbligati a fare l’assemblea sotto la pioggia perché le carrozzerie dinon stanno lavorando da settimane e non lavoreranno per altre settimane” racconta al megafono Gianni Mannori, responsabileper la Fiom Cgil. Non ci sono solo i lavoratori di, ma anche quelli dell’indotto. “Siamo in grande sofferenza perché siamo i primi della catena dell’indotto – racconta Domenico Ciano, rsu della Lear di Grugliasco – se non si producono auto, non si producono componenti e noi rimaniamo a casa”.

