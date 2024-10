Gaeta.it - Sostenibilità e nuove normative: il futuro del largo consumo in Italia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il settore delinsta attraversando un periodo decisivo in materia di. Leeuropee e una crescente sensibilità del mercato stanno spingendo aziende e consumatori verso una maggiore consapevolezza ambientale. Questo scenario è stato al centro del dibattito nello Human&Green Retail Forum, svoltosi oggi al Palazzo Reale di Milano, giunto alla sua quattordicesima edizione. Gli esperti del settore si sono confrontati su temi cruciali e sfide che caratterizzano questo nuovo cammino verso pratiche più sostenibili. L’importanza dello Human&Green Retail Forum Lo Human&Green Retail Forum si è affermato come un punto di riferimento per la distribuzionena, fungendo da piattaforma di dialogo e scambio di idee tra le diverse parti interessate.