Sospese le indagini per la messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso torbidità dell' acqua nella galleria destra

Le indagini propedeutiche ai lavori di messa in sicurezza del traforo e del sistema idrico del Gran Sasso sono state Sospese, a soli tre giorni dall'avvio. La ditta incaricata dei lavori, Italferr, come riporta l'agenzia Ansa, ha riconsegnato l'area di cantiere in seguito a una segnalazione da

Emergenza al Traforo del Gran Sasso : Sospese indagini per torbidità dell’acqua - ha rilevato un improvviso incremento della torbidità, superiore ai livelli consentiti. . La situazione si è protratta per diverse ore, tanto che, alle. p. L'Aquila - Interruzione immediata dei lavori nella galleria destra del Gran Sasso per anomalie nei parametri idrici. . p. Secondo la comunicazione di Italferr, il 15 ottobre, alle 13:30, Ruzzo Reti ha registrato un valore di torbidità pari a 4 ... (Abruzzo24ore.tv)