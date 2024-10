Ilgiorno.it - Sfregiato perché protegge l’amico da una rappresaglia: “Questa cicatrice rimarrà per sempre”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 – Uno sfregio sul viso. Il segno di una coltellata sferrata “per punirmi,avevo difeso un amico.mi resterà”. Youssef, nome di fantasia, ha 17 anni ed è stato colpito la sera del 5 ottobre alla stazione di Porta Garibaldi dove avrebbe dovuto prendere il treno per tornare a casa, in un paese della provincia di Monza-Brianza, insieme a un amico della stessa età. “Mia madre e mio padre sono originari del Marocco, io invece sono nato in Italia, a Bollate”, fa sapere il ragazzo. Il racconto La sera di sabato 5, attorno alle 20, era a Porta Garibaldi in attesa del treno insieme al suo amico. “A un certo punto – racconta – abbiamo sentito urla e rumori di colpi. Era in corso una rissa vicino ai binari e siamo andati a vedere la scena, incuriositi. Si stavano picchiando dei ragazzi.