Sequestrati beni per 19 milioni all'ex boss Gennaro Marino: aveva case a Melito, Napoli e Vitulazio

Sequestro da 19 milioni di euro a Gennaro Marino, 55 anni, ex boss delle "case Celesti" di Napoli. Questa mattina i militari della Guardia di Finanza, coordinata dalla DDA, hanno eseguito il provvedimento mettendo sotto chiave diversi beni che risultavano intestati a cinque prestanome.

