Sanità Conte Il Governo sta tagliando

ROMA (ITALPRESS) – "La spesa sanitaria rispetto al Pil ha avuto un crollo negli ultimi due anni, con il Governo Meloni. La Sanità è a pezzi, da Nord a Sud". Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, in un video sui social. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Giuseppe Conte)

Manovra - Conte : indignato da frottole Meloni su sanità - Presidente, non puoi mentire agli italiani in questo modo”, ha sottolineato Conte spiegando che la spesa per gli investimenti in sanità va calcolata in rapporto al Pil e non in termini assoluti, perché bisogna anche considerare l’inflazione. Roma, 17 ott. Non puoi raccontare frottole, è inaccettabile”. (Ildenaro.it)

Conte : “La tassa sulle banche non esiste - è un imbroglio. Sanità? Meloni non è mai entrata in un pronto soccorso” - “La tassa sulle banche non esiste, è un imbroglio. Poi sulla sanità Conte afferma: “Questo governo non si rende conto, qui serve una cura da cavallo per una sanità a pezzi. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, critica la misura che sarà contenuta nella prossima legge di bilancio e annunciata oggi dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. (Ilfattoquotidiano.it)

La sanità e quelle promozioni contestate dall’Orac. Bertolaso invia le carte all’Avvocatura dello Stato - Il riferimento è, per l’esattezza, a due infermieri e una professionista stabilizzati come dirigenti attraverso la legge per assumere i precari che hanno servito durante la pandemia nonostante fossero già dipendenti a tempo indeterminato dell’ASST Santi Paolo e Carlo. L’assessore regionale al Welfare lo ha annunciato ieri in Consiglio regionale in risposta all’interrogazione di Carmela Rozza, ... (Ilgiorno.it)