Gaeta.it - Roma ospita la prima Giornata del Caregiver e dell’Inclusione Sociale: un evento per valorizzare chi assiste

Si svolgerà a Roma il 18 e 19 ottobre 2024 la Giornata del Caregiver e dell'Inclusione Sociale, un'importante iniziativa che mette in luce il lavoro svolto da migliaia di caregiver, molte volte misconosciuto e non sufficientemente sostenuto. Questo evento si preannuncia come un momento fondamentale di dialogo tra istituzioni e rappresentanti di varie associazioni e settori, con l'obiettivo di evidenziare la necessità di una maggiore attenzione e tutela per queste figure. Un evento dedicato ai caregiver. La Giornata, fortemente voluta dall'Assessore Massimiliano Maselli, si rivela un'opportunità per discutere le questioni cruciali riguardanti i caregiver familiari. Nel Lazio, si stima che oltre 25.000 individui si dedicano quotidianamente all'assistenza di familiari e persone care, spesso senza alcun compenso.