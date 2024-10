Roma, da oggi al 20 ottobre torna ‘Romadiffusa’ (Di giovedì 17 ottobre 2024) Festival in centro storico con più di 100 location coinvolte Con oltre 60.000 mila presenze, più di 100 location iconiche coinvolte e oltre 200 tra artisti, musicisti e creativi, grazie al supporto di Roma Capitale e del Municipio Roma I, torna dal 17 al 20 ottobre il festival che apre i luoghi storici della città Sbircialanotizia.it - Roma, da oggi al 20 ottobre torna ‘Romadiffusa’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Festival in centro storico con più di 100 location coinvolte Con oltre 60.000 mila presenze, più di 100 location iconiche coinvolte e oltre 200 tra artisti, musicisti e creativi, grazie al supporto diCapitale e del MunicipioI,dal 17 al 20il festival che apre i luoghi storici della città

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - da oggi al 20 ottobre torna ‘Romadiffusa’ - 000 mila presenze, più di 100 location iconiche coinvolte e oltre 200 tra artisti, musicisti e creativi, grazie al supporto di Roma Capitale e del Municipio Roma I, torna dal 17 al 20 ottobre il festival che apre i luoghi storici della città […]. Festival in centro storico con più di 100 location coinvolte Con oltre 60. (Sbircialanotizia.it)

Roma - da oggi al 20 ottobre torna 'Romadiffusa' - Ideato e realizzato da Maddalena Salerno e Sara D'Agati, giovani founders dall'agenzia creativa Bla Studio, il progetto nasce per raccontare la capitale contemporanea, accendendo i riflettori ogni anno su una diversa area della città, trasformandola per 4 giorni, in uno spazio creativo e attivo, dove contenuti inediti e moderni, incontrano location storiche e tradizionali. (Liberoquotidiano.it)

Nel cuore di Roma - torna ‘Romadiffusa’ : il festival che riscopre l’identità di una capitale contemporanea - Sostenuto da Roma Capitale e dal Municipio Roma I, il festival mira a trasformare la narrazione della Capitale, aprendo i suoi luoghi iconici a espressioni artistiche inedite. L’innovazione e la creatività sono nel cuore dell’iniziativa, che dà spazio a un gran numero di attività, come concerti di musica sperimentale nei cortili storici, reading di poesia nelle osterie e workshop di artigianato. (Gaeta.it)