Riunite amici e familiari | Super Mario Party Jamboree è disponibile

A partire da oggi, 17 ottobre, Super Mario Party Jamboree approda su Nintendo Switch portando la festa più divertente del mondo dei videogiochi nelle case degli appassionati e dei più festaioli. Con la possibilità di giocare su sette differenti tabelloni, tra classici e inediti, la presenza di oltre 110 minigiochi, incluse tante sfide compatibili con i comandi di movimento, e la partecipazione di più di 20 personaggi disponibili e provenienti dall'universo di Super Mario, questo nuovo capitolo della serie vanta il titolo di Mario Party più grande di sempre.

Super Mario Party Jamboree : Guida per sbloccare Pauline e Ninji - Pauline e Ninji: Differenze affascinanti Pauline e Ninji provengono da contesti molto diversi. Trovare Pauline: Pauline si trova su un’isola deserta, accanto a una palma e un ombrellone. Utilizzo dei personaggi sbloccati Una volta che avrai sbloccato Pauline e Ninji, potrai usarli in ogni modalità del gioco, dai tabelloni ai minigiochi. (Gamerbrain.net)

Super Mario Bros – Il film : la recensione (senza spoiler) del lungometraggio d’animazione - Il Film è una pellicola da non perdere, in grado di conquistare il cuore non solo dei più piccoli, ma soprattutto delle generazioni precedenti, affezionate all’idraulico e ai suoi famosi amici. Il loro è un rapporto a tratti commovente, dove il sostegno reciproco è la chiave per superare ogni ostacolo e in cui l’unione fa la forza. (Superguidatv.it)

“Balotelli Era MOLTO Più Forte di VLAHOVIC” ||| Viviano Sul RITORNO di ‘Super Mario’ in SERIE A - . Emiliano Viviano è tornato a parlare di Mario Balotelli ed un possibile ritorno in Serie A, le dichiarazioni in diretta sul nostro canale Twitch Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato del suo amico Mario Balotelli e del suo possibile ritorno in Serie A con Genoa e Torino sulle sue tracce, ma ha anche fatto un paragone con Vlahovic, centravanti della Juventus. (Tvplay.it)